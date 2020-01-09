對於有報道批評新鴻基地產（0016）拒絕減租的報道，新地回應，有關報道偏頗和誤導，並澄清其為紓緩商戶經營壓力，已因應不同情況提供免租安排、重組租約，或在續約及新簽租約時，按最新市場情況調節租金。

新地指，商場租戶在近月的社會事件中受到不同程度的影響，為紓緩商戶的經營壓力，新地為租戶因應不同情況提供減免租金安排。同時，由於不同行業租戶於期間受影響的程度不一，其亦會按個別租戶的營運狀況提供免租期或重組租約。在續約時或簽訂新租約時，更已按最新市場情況調節租金。

該集團亦對於商場部分時段受影響的日子，按個別商戶的營運情況與其協商，適當處理減免租金和相關費用。新地又指，已經推出總值數千萬元的鼓勵消費措施，其中包括透過新地商場綜合會員計劃The Point by SHKP的積分優惠，以及直接與商戶安排之購物優惠券，從多方面刺激消費，吸引人流。其亦投入大量人力物力，盡快修復被破壞的設施和商舖，甚至在通宵進行工程，以讓商鋪和商場盡快恢復營業或營運。新地亦增聘了大量人手加強保安和維持秩序等。

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