風險評估機構Steve Vickers and Associates（SVA）發表最新2020年度風險評估報告指出，香港的政治不穩情況仍然持續，展望香港前景惡化，因此企業有需要適應新常態。澳門方面，新特首賀一誠上場或對博彩牌照規則改變，對美資賭牌公司不無風險。

SVA預期，香港的政治不穩情況將延續至2020年，將危害香港的法治、經濟及保安環境，在港的企業有需要適應新常態。其認為，香港的政治抗爭獲解決的機會較微，亦不見得香港政府會對抗爭者讓步，新委任的中聯辦主任會更強勢，更加有利北京。香港的示威活動會逐步轉弱，但是觸發示威的因素仍然存在，尤其特首林鄭月娥繼續留任。因此其估計香港的經濟會受影響，最終會增加社會的怨氣。

儘管在內地資金支持下，財經行業尚獲支持，但是持續的局勢不穩及武漢不明肺炎會影響香港吸納國際及本地人才的能力。中期而言，持續的不穩亦令香港可能要面對持續的炸彈或小規模發難，將對香港警方構成壓力，影響到查案，讓三合會有機會坐大。因此該行展望香港前景會惡化。

至於澳門方面，SVA指出，當地新任特首賀一誠將於4月發表施政報告，有可能尋求經濟多元化，擴展金融業及融入大灣區，更加講究穩定，甚至會就重續賭牌方面交代其計劃，目前正觀望當地政府會否對美資持牌人如金沙中國（1928）及永利澳門（1128）施壓，一切視乎中美貿易關係而定。同時隨著經濟增長放慢，澳門在2020年的博彩收入有機會只增長2%，因此澳門的發展焦點會放在發展橫琴島，成立股市，及促進葡語系國家的商貿往來。其相信，香港的持續不穩會對澳門的賭業構成威脅，澳門的賭場亦有機會成為伊斯蘭極端份子的目標。展望今年，澳門面對潛在的風險亦正在增加。

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