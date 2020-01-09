招商永隆今宣布手機預約開戶定存優惠，即由即日起至今年6月30日，新客戶只須經其「招商永隆銀行一點通」手機APP成功開立賬戶，7天人民幣短存可享最高15厘年息，存款門檻為等值20萬港元。

若以20萬港元計算，全期可賺取約575港元存息，超越集友7天人幣定存6.5厘年息，成為目前短存息率最高的銀行，惟集友起存額僅為等值10萬港元。

該行同時推出2個月港元定存，年息可達3.8厘，起存額1萬元，存款上限為5萬元，惟同樣須透過手機預約開戶。近期不少銀行推出手機開戶並以高息吸客，目前以工商銀行3個月存息最高，年息為4.2厘，存款門檻僅1000元或以上。

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