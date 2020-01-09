摩根大通昨日發報告指出，看好內地運動用品行業在今年內的銷售額可能會有21.9%的增長，營業利潤率亦可能會按年升17.2%，而相關行業在去年亦有強勁表現。報告提到，李寧（2331）仍然是摩根大通的首選，其次為安踏（2020）及特步（1368）。該行主要認為，儘管去年11至12月的暖冬對行業稍為不利，但李寧期間的銷售仍具有韌性。另一方面，摩根大通就行業整體而言認為，內地年輕一代更願意選擇本地品牌，而李寧亦特別受歡迎；此外，中國體育品牌漸趨多元化，並正逐步完善品牌組合，預計會出現協同效應。獲大行唱好，運動用品股今日股價普遍造好，李寧今日急升約9.3%，收報26.5元；安踏則急升約8.2%，收報77.5元；特步升5%，收報4.35元。摩根大通給予李寧的目標價為31元；給予安踏的目標價則為92元。

花旗昨日亦有發表報告唱好安踏，認為旗下Fila品牌的銷售增長可達約30％，而集團亦計劃在今年內將「Fila Classic（的商店數量增加100至150個，「Fila Kids」的商店數量則會增加50至100個。 該行預計，隨著一線、二線城市的持續擴展，安踏有更多空間可以進一步開設新店並提高商店效率，並帶動「Fila」品牌商店的同店銷售。花旗給予安踏的目標價為72元。

其他報道：

【抽水】港航FB玩遊戲送筆 溫提網民要帶筆填入境紙

【公司數據】香港電視上季GMV增39.3% 明年目標33.8億元

【公司季績】迅銷首季經營溢利跌12.4% 下調全年純利預測5.7%

【阿里強勢】阿里創新高 上市不足2個月累升22% 市值逼6000億美元

【股份異動】豬肉股做好 萬洲見兩個月高位

【探索機會】傳City’super大股東擬賣股 作價約23.3至31.1億元

【有片：金匯測市王】山火持續重創澳洲經濟 澳元後市睇淡