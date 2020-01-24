經營HKTVmall及HoKoBuy的香港電視（1137）公布，由10月12月底的第四季訂單總商品交易額（GMV）為7.97億元，較7至9月的第三季增長6.97億元14.3%，亦較2018年同期10月至12月的第四季的5.72億元大幅增長39.3%。

HKTVmall及HoKoBuy在第四季平均每日訂單數量均有顯著增長，10月至12月的平均每日訂單數量分別為1.95萬單、1.81萬單、1.87萬單，分別按年增長51.2%、48.4%、53.3%。

但平均訂單值則有所下降，2019年10至12月的第四季平均訂單值為456元、459元、467元，較2018年同期10至12月的第四季跌6.6%、7.5%、9.5%。而平均每日訂單總商品交易額在2019年10至12月的第四季分別為890萬元、830萬元及870萬元。

在2019年8月，集團副主席兼行政總裁王維基將2019財年GMV目標由32億元下調到27.5億元，最終2019財年GMV為27.8億元，較2018財年GMV約23億元增長20.9%；原本打算開至120間O2O體驗店，下調至65間，最終截至2019年底O2O體驗店為60間。

集團表示，訂立電子商貿業務在2020財年全年訂單量總商品交易額目標為 33.8 億港元，按年增長 21.6%，視乎現時社會事件及經濟狀況的發展，亦將按市況、其他可推動業務增長的可行方栽及電子商貿發展方向再對 O2O 門市發展計劃作出評估。

記者：方楚茵

其他報道：

【公司季績】迅銷首季經營溢利跌12.4% 下調全年純利預測5.7%

【探索機會】傳City’super大股東擬賣股 作價約23.3至31.1億元

【維持增長】景順：今年環球經濟維持增長 惟香港或下跌四個季度