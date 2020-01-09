似乎沒有甚麼，比錢，更受香港人重視。

武漢不明肺炎來襲，不過無論是病因、傳播途徑，以致實際疫情，港府似乎也不甚掌握。當然以內地報喜不報憂的風格，又豈會讓外界得知疫情究竟有多嚴重？即使過了17年，內地在通報上已比03年沙士進步得多，但你真心相信武漢只有50幾個患者？再問多次，當香港也有40多個懷疑個案，作為疫情的源頭，你真心相信武漢只有50幾個患者？就算是最深藍的藍絲、共黨鐵粉，心中也早已有了說不出口的答案。

不過香港人關心的，除了自身安危外，主要還是錢，不太在乎別人的生死。看看某些網媒對不明肺炎的論述，短時間內就已將是次疫情與沙士連結起來，簡單回顧當年的患者及死亡人數後，隨即將焦點放在對經濟的影響上。甚麼旅客減七成、失業率升至8%以上、淘大樓價低見50萬以下等，短短三句話，似乎已概括了香港人那三個多月的悲慘歲月，無知程度媲美前立會議員王國興，以午餐肉為單位去計算拉布的影響。

當然，香港人更懂得的，是借災難發災難財，而且技術屬於世界級。有過沙士的經驗，在武漢肺炎爆發之初，已見有香港人第一時間到藥房瘋搶口罩，「早買早享受」，這幾天城中更出現口罩荒。一盒50個獨立包裝的口罩，由不足50元炒貴一倍至100元，已經算是「良心價」。有藥房順勢將口罩加至原價10倍的498元，更聲稱單日已售出約100盒！當股民還在沉迷抽赤子城（9911）、九毛九（9922）等人氣新股，又借孖展又要捱低中籤率，又有多少新股可短時間內升價10倍？倒不如趁機會囤積口罩，回報或者來得更可觀！

香港人最擅長炒賣，炒iPhone、炒演唱會門票、炒車位、炒樓、炒鋪，是不少香港人的成功方程式。若不明肺炎疫情未散，可以預期在未來幾周，消毒噴霧、酒精搓手液等，都會出現炒價，更肯定會有 （或已有） 日本藥妝水貨團，從日本空運日本製、防花粉專用口罩來港販賣；甚至會有港人無懼疫症風險，願意北上散貨，畢竟內地人口更多、需求更大，而且他們比香港人更明白Made in Chine產品的「質素」有多好，肯定願意以炒價向日產口罩投以信心一票。當然更值得加許的，是港人對賺錢機會的把握力及行動力。

港人對於賺錢的熱衷，從來不容忽視。N年前，當年市區兩房單位售價仍然在600萬以下，曾經有位投行前輩親口說，渴望沙士有天重臨，屆時必定重錘出擊入市，因為歷史證明港樓樓價只升不跌，任何負面因素消化過後，樓價必定會越級再上，甚至越過之前的高位。如果說這句話的人，是渴望上車卻始終儲不夠首期的人，我還可原諒是因儲首期速度追不上樓價升幅，被氣餒感沖昏頭腦所致；不過說這話的人，卻是一個手上已最少持有兩個物業的中產，渴望疫症重臨，純粹為了財富增值。植根了這種邪惡的想法，猶如打開了潘朵拉的盒子，但偏偏，卻是不少向錢看的港人心中真實想法。

見微知著，從口罩價被瘋抄，可以看到港人對商機的掌握，而事實上，如何賺更多的錢，一直是港人的信仰，而且是自小培養的。想想小時候，父母是用甚麼方法去哄你努力讀書？「宜家努力啲讀書，將來先可以搵份好工、賺多啲錢！」是不是很熟悉？我相信這是不少人成長期間，必定從長輩口中聽過的對白。對於香港人來說，「賺多啲錢」是終極目的，「搵份好工」只是「賺多啲錢」的途徑，而只有靠「努力讀書」，才可更易「搵份好工」。這三部曲，籠罩著大部分港人由3歲至30歲的人生，考公開試、大學選科、找工作，無不以「錢」作為首要考慮因素，這對於凡事講興趣、講工作意義的外國人、外國教育制度來說，是匪夷所思的。

正因如此，當年長一輩眼見年青人，可以為了民主、自由等不能用金錢來量化的普世價值，付出時間、前途、甚至生命來抗爭，他們不明白；當不少工作多年、略有財政能力的80後 （1980年出生的人，今年剛好40歲，而40歲似乎是黃藍群組的一個重要分水嶺），願意捐出金錢到抗爭或支援組織，願意光顧黃店再付上大額貼士，他們也不明白。因為這些不將錢放在首位的價值觀，完全違背了他們過去幾十年所緊抱的信念，令他們質疑自己是否做了幾十年「傻佬」，墮入了追逐金錢的圈套，而這是一向自詡精明的他們所不願相信的。

「佢哋都冇付出過，梗係唔介意『攬炒』，難為我哋努力咗幾十年，俾啲暴徒咁破壞！」相信一定聽過身邊有人說過類似的論調，更聽過有長輩抨擊年輕人因為「廢」、「買不起樓」，所以才去搗亂。如果搗亂就能買到樓，我肯定有大量支持「止暴制亂」的藍絲，以及上文提過希望沙士重臨藉以買樓的投行前輩，第一時間會加入搗亂行列。這些論述，完全反映他們與年輕人之間的鴻溝有多闊，因為他們再一次從「錢」、「買樓」等角度，去剖析別人的行為。不是說錢不重要，畢竟抗爭也先需要填飽肚子、有錢才能支持黃色經濟圈，而是比起金錢，年輕人更重視能否在未來尋找到希望。

說回被炒貴幾倍的口罩，人人都明白，當口罩供應在幾個星期後增加，炒價肯定不再，而無良商家肯定會被消費者所記著。然而，短視的商家依然選擇將短期利潤，凌駕於口碑、品牌等長遠影響之上；情況不是與貪圖苟安、凡事以錢先行的一群，將子孫在「五十年不變」後的生活拿來炒賣，對他們被日漸收緊的權利與自由置若罔聞一樣嗎？

羅仕揚

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