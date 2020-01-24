美伊局勢緩和，恒指今早高開279點，午後內地商務部證實副總理劉鶴將於本月13日至15日率團訪美簽署首階貿易協議，港股升幅再擴大，並且以全日最高位收市，恒指收市升473點或1.68%，報28561點，重上10天線(28279.1點)，成交金額957億元，較上日減少0.85%；國指升201點或1.82%，報11281點。

全日逆市下跌藍籌縮減至只有兩隻，分別是中石油（0857）及金沙中國（1928）。中石油跌0.97%，收報4.1元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。金沙中國則跌0.12%，收報43元。

內地12月CPI升幅低過預期，全年CPI亦在控制範圍之內，內需消費股炒上，恒安（1044）升8%，收報59.4元，是升幅最大的藍籌。體育用品股寧（2331）、安踏（2020）獲大行唱好，分別升9.2%及升8.24%。

科技股受追捧，騰訊（0700）升2.09%，收報390元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻63點；獲大摩唱好的阿里巴巴（9988）更曾高見215.8元，創上市以來新高，收市報215.6元，升2.2%。

劉鶴出訪美國，貿易股全線向上，萬洲（0288）升5.15%，收報8.78元；申洲國際（2313）升0.89%，收報113元；創科實業（0669）升1.68%，收報63.55元；瑞聲（2018）升4.4%，收報66.4元；舜宇（2382）升6.66%，收報141元。

內房股向上，潤地（1109）升1.59%，收報38.45元；碧桂園（2007）升1.79%，收報12.5元；中海外（0688）升0.17%，收報29.95元。

物管股升幅更大，寶龍商業（9909）升11.2%，報10.72元，創新高；保利物業（6049）升9.4%，創新高；奧園健康（3662）升8.4%；永升生活（1995）升8.1%，創新高；新城悅（1755）升7.7%，創新高。

中午發盈警的康臣（1681）午後急插，收市跌11.5%，報3.99元。

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