經營UNIQLO的迅銷（6288）公布，首季經營溢利按年跌12.4%至916億元（日圓，下同），綜合收益總額按年跌3.3%至6234億元，雙雙下降，主要因受南韓及香港均UNIQLO錄得營業虧損，加上日本UNIQLO事業分部的溢利改善未及預期影響。集團的整體毛利率50.2%，按年跌0.2個百分點。

集團又提出，為了反映集團整體第一季度及12月份業績表現不如預期，並考慮南韓、香港目前的情況，對海外UNIQLO事業分部下半年度的預測值向下修正，下調截至今年8月底財年的預測，綜合收益預測下調600億元至2.34萬億元，令原來預期收益增長6.7%降至僅增長2.2%﹔綜合溢利預測下調300億元至2450億元，令原來預期溢可增長1.5%，轉為跌4.5%﹔全年純利為1650億元，由原來1750億元並增長7.6%，降至增長僅1.5%。但集團維持全年派息預測，每股股息為500元，當中包括中期、末期各250元。

日本UNIQLO首季收益按年跌5.3%至2330億元，經營溢利按年增加1.6%至385億元，包含網店的同店銷售跌1.4%。

海外UNIQLO方面，首季收益按年含3.6%至2807億元，經營溢利按年28%至378億元，當中因南韓及香港收益大幅下降及錄得經營虧損所致。大中華地區雖錄得收益增長而溢利下降，但在去除匯率因素影響後則錄得收益及溢利雙增長。北美地區錄得收益及溢利雙增長，歐洲地區收益錄得雙位數增長，惟受匯率影響，溢利錄得小幅下降。

GU方面，首季收益按年增長11.4%至729億元，經營溢利按年增加44.4%至123億元﹔全球品牌事業分部收益按年跌11.4%至361億元，溢利按年跌31.5%至18億元。Theory 業務及 PLST 業務受氣溫居高不下影響，冬裝銷情不暢，錄得收益及溢利雙雙下降。Comptoir desCotonniers 的業務經營虧損維持於上年同期水準。

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