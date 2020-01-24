【探索機會】傳City’super大股東擬賣股 作價約23.3至31.1億元
文章日期：2020年1月9日 15:15
據彭博報導，City’super大股東The Fenix Group正在探索出售其持股，交易作價或介乎23.3億元至31.1億元。據知情人士指，目前這家以香港為總部的公司正與一名財務顧問合作，以評估潛在買家對售股的興趣。
據公司官網，City’super創立於1996年，旗下擁有三個品牌，包括City’super、LOG-ON、CookedDeli ，共在港擁有21間家分店，及於上海及台灣各擁七間分店。當中，本港分店更位於如國際金融中心商場等知名地點。LOG-ON則主要賣化妝品、文具、數碼產品及服裝等，而CookedDeli 則在超市內經營美食廣場。
The Fenix Group由日本企業家Masaaki Ogino成立，並為創建City’super集團提供資金，現時仍擁有該業務的大多數股東。據2017年會德豐（0020）的一些通告，會德豐前主席吳光正經LCJG Limited持有City Super約39.08%的股份。
據知情人士指，目前相關審議工作仍處初步階段，The Fenix Group仍可以決定保留業務。The Fenix Group及City Super代表均無立即置評。
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