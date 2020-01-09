【維持增長】景順：今年環球經濟維持增長 惟香港或下跌四個季度
文章日期：2020年1月9日 14:49
景順達到今年環球經濟預測，首席經濟師祈連活（John Greenwood）預期，今年環球經濟會在低通脹環境下維持增長，出現經濟衰退情況較低。
去年，中美貿易戰導致不少廠商從中國搬到東南亞國家，如越南、泰國等，中國製造業及出口下滑。即使中國人民銀行多次下調利率及銀行存款準備金率，但貨幣仍持續緊縮。此情況下，國內消費信心將成為今年經濟發展重心。
美國方面，他表示即使過去面對多項不穩定因素，但去年第三季當地經濟仍錄得2.1%增長。此外貨幣環境在過去六個月大幅寬鬆，去年四月起，M2年化增長由4%升至8%，他認為現時美國處於經濟周期的中期，未來經濟擴張仍會持續。美國的增長將會利好歐洲、英國及新興市場。投資機會方面，建議可留意新興市場及商品價格走勢。
談及香港經濟，他表示過去社會運動引致經濟活動下降，旅客及酒店入住人數大幅減少。即使運動至今已發生超過半年，未見有平息跡象。香港經濟或有機會下滑兩至四個季度，並於低水平持穩。
上月英倫銀行發表報告，指出自香港社會運動發展後，錄得50億美元由香港投資基金流出。他認為英倫銀行「天真」，報告內容錯誤。事實上，香港金管局沒有透過聯繫會率介入市場，過去一直有資金流入本港市場，未見資金淨流出。他亦對有聯繫匯率制度充滿信心，是世界上最強的制度。
記者：黃清瑤
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