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胡潤中國500強民企 阿里稱冠 首五名由「三馬一任」創辦

文章日期：2020年1月9日 13:00
胡潤中國500強民企 阿里稱冠 首五名企業「三馬一任」創辦

胡潤研究院公布《2019胡潤中國500強民營企業》名單，上榜企業總市值為36萬億元（人民幣．下同），相當於中國GDP四成，平均市值710億元。

報告顯示，首五名企業由「三馬一任」創辦，包括為馬雲、馬化騰、馬明哲和任正非。阿里巴巴（9988）以3.8萬億元市值稱冠；騰訊（0700）以2.9萬億市值屈居身二；平保（2318）則以1.5萬億元市值排名第三；中國電商巨頭華為以1.2萬億元市值排第四；螞蟻金服以1萬元市值排第5。

根據報告，500強中，涵蓋新興產業的公司達238家，佔比47%，接近一半，以阿里巴巴和騰訊為首。新興產業涵蓋節能環保、新興信息產業、生物產業、新能源、新能源汽車、高端裝備製造業和新材料。傳統行業中，房地產佔比最高，其次是金融和食品飲料行業。而500強名單中，首十名門檻從十年前的540億元，上漲六倍至3600億元。

圖表：《2019胡潤中國500強民營企業》首十名

 

公司

價值（億元）

1

阿里巴巴

38,100

2

騰訊

28,500

3

平保

15,000

4

華為

12,000

5

螞蟻金服

10,000

6

美團

5,500

7

字節跳動

5,300

8

恒瑞醫藥

3,800

9

美的

3,770

10

滴滴出行

3,600

 

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