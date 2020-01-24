胡潤中國500強民企 阿里稱冠 首五名由「三馬一任」創辦
文章日期：2020年1月9日 13:00
胡潤研究院公布《2019胡潤中國500強民營企業》名單，上榜企業總市值為36萬億元（人民幣．下同），相當於中國GDP四成，平均市值710億元。
報告顯示，首五名企業由「三馬一任」創辦，包括為馬雲、馬化騰、馬明哲和任正非。阿里巴巴（9988）以3.8萬億元市值稱冠；騰訊（0700）以2.9萬億市值屈居身二；平保（2318）則以1.5萬億元市值排名第三；中國電商巨頭華為以1.2萬億元市值排第四；螞蟻金服以1萬元市值排第5。
根據報告，500強中，涵蓋新興產業的公司達238家，佔比47%，接近一半，以阿里巴巴和騰訊為首。新興產業涵蓋節能環保、新興信息產業、生物產業、新能源、新能源汽車、高端裝備製造業和新材料。傳統行業中，房地產佔比最高，其次是金融和食品飲料行業。而500強名單中，首十名門檻從十年前的540億元，上漲六倍至3600億元。
圖表：《2019胡潤中國500強民營企業》首十名
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公司
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價值（億元）
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1
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阿里巴巴
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38,100
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2
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騰訊
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28,500
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3
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平保
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15,000
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4
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華為
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12,000
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5
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螞蟻金服
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10,000
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6
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美團
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5,500
|
7
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字節跳動
|
5,300
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8
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恒瑞醫藥
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3,800
|
9
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美的
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3,770
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10
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滴滴出行
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3,600
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