胡潤研究院公布《2019胡潤中國500強民營企業》名單，上榜企業總市值為36萬億元（人民幣．下同），相當於中國GDP四成，平均市值710億元。

報告顯示，首五名企業由「三馬一任」創辦，包括為馬雲、馬化騰、馬明哲和任正非。阿里巴巴（9988）以3.8萬億元市值稱冠；騰訊（0700）以2.9萬億市值屈居身二；平保（2318）則以1.5萬億元市值排名第三；中國電商巨頭華為以1.2萬億元市值排第四；螞蟻金服以1萬元市值排第5。

根據報告，500強中，涵蓋新興產業的公司達238家，佔比47%，接近一半，以阿里巴巴和騰訊為首。新興產業涵蓋節能環保、新興信息產業、生物產業、新能源、新能源汽車、高端裝備製造業和新材料。傳統行業中，房地產佔比最高，其次是金融和食品飲料行業。而500強名單中，首十名門檻從十年前的540億元，上漲六倍至3600億元。

圖表：《2019胡潤中國500強民營企業》首十名

公司 價值（億元） 1 阿里巴巴 38,100 2 騰訊 28,500 3 平保 15,000 4 華為 12,000 5 螞蟻金服 10,000 6 美團 5,500 7 字節跳動 5,300 8 恒瑞醫藥 3,800 9 美的 3,770 10 滴滴出行 3,600

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