美伊局勢未有惡化，港股今早高開279點後，最多升351點，高見28439點，半日升297點或1.06%，報28385點，重上10天線(28261.52點)，成交金額504億元；國指升133點或1.2%，報11213點。

內需消費股炒上，恒安（1044）升5.73%，收報58.15元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升1.68%，收報388.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻51點。

美伊局勢未傾向發展成戰爭，油金股回吐，中石油（0857）跌1.45%，收報4.08元，是跌幅最大的藍籌；中海油（0883）跌0.59%，收報13.56元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點；中石化（0386）無升跌，收報4.74元；招金（1818）跌4.5%，報8.89元。

油價跌人幣升，帶動中資航空股上升，國航（0753）升3.07%；東航（0670）升2.9%；南航（1055）升3%。

內地公布12月CPI升幅細過預期，全年升2.9%，符合在3%的目標範圍內，內需消費股炒上，敏華（1999）升7.5%，獲大行唱好的李寧（2331）升9%，安踏（2020）亦升6.8%。

內地12月CPI公布後，內房股推高A股，內房股方面，潤地（1109）升0.66%，收報38.1元；碧桂園（2007）升0.98%，收報12.4元；中海外（0688）跌0.5%，收報29.75元。

半日，藍籌股43隻上升，5隻下跌，除兩桶油之外，另外三隻是中海外（0688）跌0.5%，收報29.75元；旺旺（0151）跌0.28%，收報7.02元；金沙中國（1928）跌0.23%，收報42.95元。

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