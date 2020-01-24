國統局公布，中國12月份居民消費價格(CPI)按年上升4.5%，低過預期的4.7%，與上月持平；而12月份工業生產者出廠價格(PPI)按年下降0.5%，多過預期的下降0.4%，不過跌幅連續兩個月收窄。

2019年全年，CPI按年上升2.9%，符合在3% 的目標範圍內。全年工業生產者出廠價格比上年下降0.3%，工業生產者購進價格下降0.7%。2018年全年CPI上漲2.1%，PPI上漲3.5%。

國家統計局城市司高級統計師沈贇指，CPI由上月上升0.4%轉為持平。其中，食品價格由上月上升1.8%轉為下降0.4%，影響CPI下降約0.08個百分點。食品中，隨著生豬生產出現積極變化，中央和地方儲備豬肉陸續投放，進口量有所增加，豬肉供給緊張狀況進一步緩解，價格由上月上升3.8%轉為下降5.6%，影響CPI下降約0.27個百分點。

PPI方面，由上月下降0.1%轉為持平。其中，生產資料價格由上月下降0.2%轉為持平；生活資料價格由上升0.3%轉為下降0.2%。主要行業中，升幅擴大的有石油和天然氣開採業，上升3.8%，比上月擴大3.7個百分點。 PPI按年下降0.5%，降幅比上月收窄0.9個百分點。其中，生產資料價格下降1.2%，降幅收窄1.3個百分點；生活資料價格上升1.3%，升幅回落0.3個百分點。主要行業中，升幅擴大的有黑色金屬礦採選業，上升8.8%，比上月擴大0.5個百分點。

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