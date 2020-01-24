特朗普言論安撫市場，恒指今早高開279點或1%，報28367點，成交金額37億元；國指今早高開107點或0.97%，報11186點。

恒安（1044）升2.91%，報56.6元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升2.09%，報390元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻63點。

金價、油價回落，油股個別發展、金股下跌，中石油（0857）跌2.17%，報4.05元，是跌幅最大的藍籌；中海油（0883）跌1.47%，報13.44元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點；中石化（0386）升0.42%，報4.76元；招金（1818）開市報8.97元，跌3.6%。

根據股權披露，騰訊（0700）總裁劉熾平於1月3日，以平均價384.178元減持50萬股騰訊，涉資約1.92億元，完成後持股量維持於0.55%。

澳門旅遊局副局長許耀明今午接受當地傳媒訪問時表示，該局已經向政府提交徵收旅行稅的可行性研究報告，當中的民意調查提出徵收100至200澳門元不等。濠賭股方面，金沙中國（1928）升0.81%，報43.4元；銀娛（0027）升2.02%，報60.5元

中海油田服務（2883）公布，集團旗下COSL Offshore Management AS（COM）已與Equinor Energy AS(前稱為挪威國家石油)達成庭外和解並簽署和解協議。Equinor將向COM支付1.88億美元（約14.66億港元）。開市報12.68元，跌0.78%。

中海外（0688）公布，去年累計合約物業銷售約為3,771.68億元，較2018財年的3012.4億元按年增加25.2%﹔單12月的合約銷售額為339.58億元，較前年12月284.02億元按年增加19.6%。中海外升0.33%，報30元。

AV Concept（先思行）（0595）主席兼大股東蘇煜均擬向集團股東發出全面收購要約，每股作價0.35元，較停牌前的最後交易日12月27日收市價0.31元，溢價約12.9%。開市報0.36元，升16.12%。

中信銀行（0998）公布2019年度業績快報，營業收入約1,875.84億元人民幣，按年增長13.79%；淨利潤約480.15億元人民幣，按年增長7.87%。開市報4.52元，升0.44%。

彭博引述文件指，阿里健康（0241）股東以每股9.42港元減持8400萬股，今早有一手交叉盤上板，每股作價9.42元，成交股數8400萬股，作價較前收市價9.87元，折讓約4.55%，開市報9.65元，跌2.2%。

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