特朗普言論安撫市場，金價、油價回落，美股標普納指創新高，港股ADR升147點或0.52%，報28235點；個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.08%，折合報386.12元；匯控（0005）升0.32%，折合報59.49元；建行（0939）升0.53%，折合報6.59元。

今日焦點股份可留意：

金價、油價回落，留意油股、金股。

根據股權披露，騰訊（0700）總裁劉熾平於1月3日，以平均價384.178元減持50萬股騰訊，涉資約1.92億元，完成後持股量維持於0.55%。

澳門旅遊局副局長許耀明今午接受當地傳媒訪問時表示，該局已經向政府提交徵收旅行稅的可行性研究報告，當中的民意調查提出徵收100至200澳門元不等。留意濠賭股。

中海油田服務（2883）公布，集團旗下COSL Offshore Management AS（COM）已與Equinor Energy AS(前稱為挪威國家石油)達成庭外和解並簽署和解協議。Equinor將向COM支付1.88億美元（約14.66億港元）。

中海外（0688）公布，去年累計合約物業銷售約為3,771.68億元（港元，下同），較2018財年的3012.4億元按年增加25.2%﹔單12月的合約銷售額為339.58億元，較前年12月284.02億元按年增加19.6%。

AV Concept（先思行）（0595）主席兼大股東蘇煜均擬向集團股東發出全面收購要約，每股作價0.35元，較停牌前的最後交易日12月27日收市價0.31元，溢價約12.9%。

中信銀行（0998）公布2019年度業績快報，營業收入約1,875.84億元人民幣，按年增長13.79%；淨利潤約480.15億元人民幣，按年增長7.87%。

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