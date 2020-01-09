世界銀行(World Bank)發表報告，下調2020年全球增長率預測至2.5%，原為2.7%，並下調2021年增速預測至2.6%，稱前景脆弱。預測中國受貿易緊張局勢的持續影響，今年增長放緩至5.9%，6月份預測為6.1%；美國則為放緩至1.8%，6月預測為1.7%，反映出前段時間加徵關稅和不確定性上升產生的負面影響。

世銀指，投資和貿易從去年嚴重疲軟狀態逐漸復蘇但下行風險依舊存在，預計發達經濟體2020年整體增速下滑至1.4%，原因之一是製造業持續疲軟。預計新興市場和發展中經濟體今年增速加快至4.1%。這一回暖並不是范圍廣泛的，而是假設少數大型經濟體的表現有所改善，其中有些經濟體正在擺脫一段時間的嚴重疲軟。由於出口和投資弱於預期，預計三分之一的新興市場和發展中經濟體今年將出現增長減速。

世界銀行集團公平增長、金融與製度副行長Ceyla Pazarbasioglu表示，由於新興經濟體和發展中經濟體的增長可能仍將保持緩慢，決策者應抓住機會進行結構性改革，以促進基礎廣泛的增長，這對減貧至關重要；又指改善營商環境、法治、債務管理和生產率的舉措有助於實現經濟持續增長。

其他報道：

【歐美戰報】特朗普言論安撫市場 道指升161點 標普納指創新高