美國總統特朗普講話後，顯示避免觸發美伊戰爭，道指低開27點後升幅曾擴大至282點，雖然其後有火箭彈擊中了巴格達美國大使館所在的綠區，但道指仍能以上升收市。標普500指數、納斯達克綜合指數齊創新高，分別高見3267.07點及9168.88點。

特朗普指，「我們都必須向著與伊朗達成協議的方向共同努力，讓世界變得更安全，更和平」，「我們還必須達成可以使伊朗蓬勃繁榮發展，利用其巨大的未開發潛力的協議」。他又指，「伊朗似乎收手了，對相關各方都是件好事，對全世界而言也是非常好的事」，邀請伊朗「與世界各國共謀和諧」，承諾美國「準備與所有尋求和平的人擁抱和平」。

道瓊斯工業平均指數收漲161點，升幅0.57%，報28745點。標普500指數收漲15點，升幅0.5%，報3253點。納斯達克綜合指數收漲60點，或0.67%，報9129點。

聯合健康保險升2.11%，報295.9美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻41點，而因為一架波音737於伊朗起飛後墜毀，波音跌1.75%，報331.37元，拖低道指40點。

科技股方面，蘋果收市報303.19元，升1.6%，谷歌母公司Alphabet收市報1405.04元，升0.71%，亞馬遜收市報1891.97元，跌0.78%，Facebook收市報215.22元，升1.01%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.17%，報418點。德國DAX指數收漲0.71%，報13320點；法國CAC 40指數漲0.32%，報6031點；英國富時100指數收漲0.02%，報7574點。