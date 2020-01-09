恒指再度受壓，雖然低位具承接，但反彈力度減弱，大市中線向好的深度轉差，即使形勢未確認逆轉，也要有所準備，尤其博短線已完成調整，或吸納高位回調不少強勢股要審慎。

兩萬八失而復得 趨勢未破壞

恒指昨低開322點後向下，早市最多跌464點、低見27,857點反彈，升上28,198點遇阻回落，曾經再次失守兩萬八關，收報28,087點，跌234點或0.83%；國指跌1.06%。大市成交966億元，高於60天平均逾兩成，反映資金無懼外圍市况不明朗入市吸納。走勢上，恒指兩萬八關口失而復得，避免了近個多月強勢向上趨勢被破壞。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率24比76，逾3%佔下跌股份一成；陽燭對陰燭為33比67，大市的跌勢全面，沽盤也相對積極，但壓力不太大。近10日有一半跌多升少，市况反覆。大市經過近日的調整，數據庫涵蓋約350隻股份，有六成低於10天線，並有四成低於20天線，不少股份中短線有轉弱迹象。

至於本報數據庫追蹤的30個行業，昨天近全線下跌，只有教育升1.67%，行業僅七成股份上升；另公用事業幾乎無升跌。整體有四成的跌幅超過1%，與國指相若或跑輸；中資電力、中資金融跌約2%表現最差；其次航空及相關、基建及建材、汽車及相關跌約1.6%。

宇華續強勢 再創52周高

值得留意，周二表現強勁的服飾、體育用品股回吐，部分如波司登（3998）、安踏（2020）跌逾2%。不過，部分如海底撈（6862）、丘鈦（1478）、三生製藥（1530）的反彈持續。強勢的雅生活（3319）、紫金（2899）、聯塑（2128）、中海油服（2883）等強勢向上突破。

教育股是升勢相對全面行業，宇華（6169）依然強勢，昨領漲升逾3%再創52周新高。雖然新東方在線（1797）、中教（0839）、希望教育（1765）表現跑贏宇華，但前兩者調整後回升，與宇華一樣強勢的只有希望教育。宇華提供的課程覆蓋大學及K-12，希望教育則專注職業教育，可視分散投資選擇。

希望教育中線料1.6至1.8元上落

股價方面，去年10月以來，希望教育穩定上揚，上周升破1.4元升勢加快，上望1.6元及1.8元均有阻力；短線已逼近首個阻力，宜候低吸納，中線有機會在1.6至1.8元上落；入市止蝕位放在1.4元。

[劉思明 數據尋寶]