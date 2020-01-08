AV Concept（先思行）（0595）發表公告指，儘管證監會正視察集團主席兼大股東蘇煜均涉及早年增購股份、誤報增購股份及未有報告朋友經信託持有公司股份，可能構成證券及期貨條例及收購守則方面的影響，但是蘇不論結果如何，擬向集團股東發出全面收購要約，每股作價0.35元，較停牌前的最後交易日12月27日收市價0.31元，溢價約12.9%。該集團預計，是次全購涉及街外股份逾5.37億股，總代價約1.88億元。

該集團將於明早申請復牌。目前，蘇煜均及關連人士共在先思行持股40.81%，街外股東持股則為59.19%。蘇煜均擬在完成全購後，維持先思行原有的業務及上市地位，並對業務及資產進行檢討，可能探索商機、出售、理順業務、重組甚至集資。

先思行指，蘇煜均曾於2010年8月至2011年11月3次增購集團共287.4萬股，亦曾因為手民之誤，誤報在2016年9月購入集團股份共5萬股，及在2017年6月份他的一名朋友以信託形式為他持有集團2500萬股而未有作申報，事件已經觸發證監會去視察他有否違規。但是無論如何，他均擬向先思行提出全購要約。