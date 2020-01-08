海航投資（000616.SZ）去年12月21日披露以現金出資方式，投資10億元（人民幣，下同）成為大連眾城文化產業發展合伙企業的有限合伙人，且無需股東大會審批。深交所向海航投資發問詢函，稱收到投資者投訴，質疑交易為高價購買尚未賺錢的資產，相關評估合理性存疑，有曲線掏空上市公司資金、侵害廣大中小股東利益之嫌，相關交易應提交股東大會審議。

深交所昨表示對此關注，並列出五大問題要求海航投資補充披露，包括大連眾城、天津格致董事會和高級管理人員的組成安排，以及相關合伙協議的違約條款、其他核心條款等，並分析海航投資在是次交易後是否擁有大連眾城、天津格致的控制權等。

若無獲得控制權，深交所要求海航投資解釋今次出資金額明顯高於其他合作方，但未能獲得大連眾城、天津格致控制權的主要考慮及其影響，是否有利於保護上市公司利益。

同時，深交所要求海航投資交待其他有限合伙人王敏榮、張志強對天津格致、大連眾城的實繳出資額，以及大連眾城對天津格致增資後天津格致的股權結構等；今次交易的底層資產是否為房地產相關項目，相關交易是否與公司前期披露的戰略發展方向相符等。

深交所又要求說明公司當前貨幣資金的具體情況，是否存在受限或潛在受限的情形，並結合有息負債和經營現金流量情況、未來大額支出安排等，以及說明本次交易資金的具體來源及安排。

深交所要求海航投資於1月10日前將相關資料送到該所。

去年12月21日，海航投資指為推進公司產業結構升級，在養老服務業務的基礎上進一步拓展產業地產業務，擬以14.85億元投資成為大連眾城的有限合伙人，佔股99%，首期實繳10億元。各方擬共同打造產業地產項目的投資與運營平臺，目標項目類型主要為共享辦公項目、文旅項目、康養項目等，全體合伙人擬通過大連眾城整合各自的已投資及擬投資的相關項目。

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