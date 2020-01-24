【月度數據】中海外2018年合約銷售增25.2%至3772億元
文章日期：2020年1月8日 17:10
藍籌內房中海外（0688）公布，去年累計合約物業銷售約為3,771.68億元（港元，下同），較2018財年的3012.4億元按年增加25.2%﹔單12月的合約銷售額為339.58億元，較前年12月284.02億元按年增加19.6%。
集團在12月錄得已認購物業銷售約為185.28億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。
中海外宏洋（0081）公布，去年累計合約銷售額632.15億元，2018財年的505.4億元按年增加25%﹔12月份的實現合約銷售額64.16億元，較前年12月的19.57億元按年增加2.28倍﹔截至2019年12月底，累計認購未簽約額16.58億元。
中海外於12月共收購了西安、哈爾濱、鄭州、武漢和石家莊五幅地塊，應佔樓面面積合共約138.67萬平方米，相關土地出讓金為86.63億元。中海外宏洋則收購了甘肅省蘭州、江西省九江和江蘇省鹽城三幅土地，總應佔樓面面積為52.66萬平方米，相關土地出讓金為27.88億元。
此外，寶龍地產（1238）公布，集團12月份的合約銷售額為50.42億元人民幣，較前年同期的35.12億元人民幣按年增加43.56%﹔集團去年的合約銷售額為603.5億元人民幣，較2018財年的合約銷售額410.36億元人民幣增加47.1%。
記者：方楚茵
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