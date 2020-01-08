市場關注中概股來港第二上市，高盛發表報告引述港交所（0388）管理層指，其目標是吸引40至50間發行ADR（美國預託證券）的中國企業來港第二上市。報道提到，有意來港第二上市公司可與港交所進行機密討論，而港交所認為阿里巴巴（9988）第二上市是成功的，希望吸引更多的公司仿效。

對於北水何時納入阿里，高盛報告引述港交所指，阿里納入港股通需要中證監批准，沒有特定時間表，但留意到小米（1810）花費了一年多的時間才獲批納入港股通。

去年港交所向倫交所「求婚」無功而回，港交所重申，倫交所的技術能力、指數業務等與集團十分匹配，全球其他交易所都不適合。港交所表示，不排除會再作併購，以更好善用技術能力。另外在2019財年業績發布時，董事會會決定是否繼續以股代息等。目前，集團多餘現金仍保留在集團中，而不是分配給外部管理的集體投資計劃。

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