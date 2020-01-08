美盛環球資產管理董事、大中華及南韓分銷主管曾劭科表示，今年主題以低通脹、低息及低增長經濟環境下，對環球股市前景抱正面。不過，中美貿易戰及中東局勢緊張令股市波幅增大，凱利投資董事、客戶投資組合經理Kathleen Anderson表示，踏入2020年，經濟持續擴張期的放緩階段。預計貿易持續緊張局勢將令製造業的收縮情況輕微惡化，另一方面，消費市道有望保持強勢，足以抵禦經濟衰退。行業類別看好醫療保健、教育、雲運算和潔淨能源等。中國經濟增長跌至6%以下，但中國仍是環球增長最迅速的經濟體之一，相信中國股市將會繼續吸引環球投資者的興趣。美國投資者在2019年將資金由股票移至債券市場，錯過了美股創新高機會，由於今年是美國選舉年，傳統股市都會造好，相信流出資金情況會改善。

西方資產管理亞洲(日本除外)投資主管暨投資組合經理孫應梅表示，環球消費市道強勢續現，加上多國央行相繼推出大規模的貨幣刺激措施，對後市感到樂觀。踏入2020年，以上兩個因素可望抵消增長下行風險。目前的宏觀環境，加上企業信貸基本因素仍然相當穩健，有助支持企業債券。相對英國、歐洲和日本，美國投資級別債市的規模、流動性和孳息率對環球投資者仍具有吸引力。不少新興市場國家通脹率下跌，故央行可推出減息政策以支持經濟活動。新興市場債券變得吸引。

記者：龍彩霞