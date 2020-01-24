伊朗襲擊美軍駐伊拉克基地，環球資金避險，恒指今早低開322點，最多挫464點，低見27857點，不過，隨著美伊表現克制，伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）於Twitter發文指，伊朗已按聯合國憲章完成相稱的自衛措施，無意尋求戰爭或局勢升級，只針對侵略行為作出自衛；而美國總統特朗普亦未有強硬回應，僅於Twitter上首句就表示「一切安好。（All is well.）」，避險情緒減少，油、金升幅收窄，股市跌幅亦收窄。

恒指收市跌234點或0.83%，報28087點，成交金額928億元，較上日增加7.49%；國指跌118點或1.06%，報11079點。

37隻藍籌下跌，中人壽（2628）跌2.47%，收報21.7元，是跌幅最大的藍籌，友邦（1299）跌1.76%，收報83.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低50點。

11隻藍籌上升，萬洲（0288）升2.2%，收報8.35元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點。

油、金升幅收窄，亦拖累相關股份表現，油股午市先升後回，午後個別發展，中海油（0883）無升跌，收報13.64元；中石油（0857）升0.24%，收報4.14元；中石化（0386）跌0.84%，收報4.74元。招金（1818）反覆回升0.6%，報9.31元。

留易股個別發展，萬洲升2.2%；申洲國際（2313）跌1.58%，收報112元；創科實業（0669）跌2.19%，收報62.5元；瑞聲（2018）跌1.09%，收報63.6元；舜宇（2382）升0.53%，收報132.2元。

地緣政治緊張，波及運輸業，新加坡航空在伊朗襲擊美國空軍基地後決定更改航班航線，而美國對航經中東水路的船舶發出警告，稱伊朗可能採取行動。航空股、航運股下跌。國航（0753）跌3.3%，報7.47元、南航（1055）跌2.53%，報5元、東航（0670）跌1.7%，報4.03元。中遠海控（1919）跌3.04%、中國外運（0598）跌2.28%。

中信（0267）掛牌出售麥當勞中、港務部分持股，中信跌1.3%，報9.82元。

國泰航空（0293）回應查詢時指，國泰所有客機於過去一年多並沒有飛越伊朗或伊拉克，最新重申國泰的所有航班將不會飛越伊朗或伊拉克，直至另行通知。國泰收報10.86元，跌0.73%。

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