消費市場行業亞太區、中國內地及香港主管合夥人鄭煥然（左一）、中國稅務及商務諮詢部合夥人王舜宜（右一）

會計師行羅兵咸永道公布今年香港零售市道展望，由於不明朗因素影響消費者及商業信心，預計2020年零售銷售總額按年減少2.5%至4200億元。該行消費市場行業亞太區、中國內地及香港主管合夥人鄭煥然指出，今年農曆新年提早至1月，相信本月的銷售情況會較好，但由於基數高，加上難以預測香港示威活動發展，上半年仍會達至雙位數跌幅。

根據該行最新預測，2019年全年零售銷售總額按年跌11%至4310億元，主要原因包括下半年社會事件令訪港遊客人數下跌等。

展望今年個別類別產品表現，鄭煥然認為，中國內地依然在奢侈品市場佔比很大，雖然近日消費力轉至東南亞如日本等地，但今年是「雙春兼閏月」，屬於婚嫁旺年，需求增加下，相信黃金及珠寶產品有望終止跌勢。另外，內地已推出5G服務計劃，加上蘋果公司今年或推出5G手機，相信電子產品銷情可有所改善。不過，內地訪港遊客人數持續下降，將影響藥物及化妝品銷售。整體而言，他預計今年香港零售銷售表現平穩。

他指出，去年中開始周末示威活動頻繁，零售商無法營業，當中11月的情況較為標誌性，如果情況在今年依然不變，零售市道亦不會好轉。

羅兵咸永道中國稅務及商務諮詢部合夥人王舜宜指出，中國與香港的產品價格收窄之餘，消費模式亦會決定內地消費者會否在港消費，不過以化妝品為例，由於內地進口化妝品的步驟較複雜，香港的選擇更多，仍具有一定優勢。

記者：蕭嘉聰

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