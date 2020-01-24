曾經是香港旅遊勝地的海洋公園，受到訪港旅客持續下跌的進一步打擊，令其2018年至2019年度虧損擴大至5.57億元，已經連續4年虧損。《南華早報》今日引述知情人士報道，海洋公園正尋求政府注資100億元用來擴建設施，以增加對抗周邊地區主題公園的競爭力。

報道指，海洋公園打算利用依山近海的優勢，發展全新環保及保育定位，增設一個叢林探險樂園，並會增設更多海邊棧道，發展生態旅遊，令遊客更親近大自然，但由於基建成本高昂，為應付營運成本，園方公園擬尋求政府出手幫助。立法會本月20日的經濟發展事務委員會會議中，將討論海洋公園的全新定位策略發展計劃。

海洋公園在回覆中未有透露計劃詳情，只表示相關建議書是為了提升公園的吸引力，並已提交予政府，詳情會在立法會經濟發展事務委員會提交的文件中交代。旅遊事務署則證實，海洋公園已向政府提交「全新定位策略發展計劃」建議書，以提升吸引力。

未出現修例事件前，海洋公園的遊客人數已逐年下滑，從2014年的760萬人次下降至去年的570萬次。上星期海洋公園並宣布取消今年薪酬調整，農曆新年「開工利是」縮水一半，鼓勵員工放無薪假或提早退休，以嚴格控制營運成本。園方形容是極不容易的財政決定，但凍薪將避免可能需要的裁員方案。

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