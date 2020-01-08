中遠海控（1919）旗下子公司中遠海運集運一艘香港註冊，運力逾1萬TEU的超大型集裝箱班輪「COSCO PACIFIC」，上星期從馬來西亞巴生港前往印度尼赫魯港途中，其中7號船艙突然起火。據讀者提供影片顯示，工人用吊臂將其中一個著火集裝箱卸出船艙，可見集裝箱中間位置有火舌從內而外溢出，且越燒越猛烈。

據公司通知客戶的電郵，現時該班輪臨時改泊在斯里蘭卡科倫坡港，船上貨物需要卸櫃檢查，以便進一步調查起火原因。中遠初步估計，起火原因或跟客戶瞞報危險品有關，已要求客戶主動交待，並聲明如果由海關查出涉及瞞報，後果將由涉嫌客戶自行承擔。網上則流傳涉及瞞報並導致起火的是一批含鋰電池貨物。

中遠又指，由於需要調查和確認貨損情況，船期已經出現延誤，且船上集裝箱可能不能原船運送，目前貨物損毀及損失情況未知。據原定航程，該班輪應於星期日（5日）抵達印度。

「COSCO PACIFIC」服務於印巴航線CI1，且掛靠包括上海港，寧波港，深圳蛇口港以及廣州南沙港等內地主要港口，船上共艙的船公司多達15間，除中遠外還包括馬士基、達飛、以星、APL等。