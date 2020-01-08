受各種不明朗因素影響，環球經濟下行風險持續。財政司司長陳茂波今出席財經峰會時表示，本港社會事件嚴重衝擊本地經濟，若情況持續短期內難以恢復，認為去年第四季本港經濟表現難見起色，本地失業率於去年第三季上升至3.2%，當中以零售及餐飲服務失業率最為嚴峻，預計失業率於農曆新年後或將進一步惡化。

他又表示，當局已嚴密監察本港投資市場包括股票、期貨、衍生工具等的交易情況，稱目前未見有異常，而近期港元走勢，亦反映市場的資金需求，認為聯繫匯率制度仍然穩健，有足夠能力抵禦經濟衝擊，指現時整體未見有明顯資金流出本地金融體系。

受美伊軍事衝突影響，他指出，今年環球經濟將趨審慎，且難見樂觀，雖然樂見中美首階段貿易協議擬定於短期內（15日）簽署，但第二階段談判將涉及更深層次的結構性問題，加上今年美國總統大選，或為中美磨擦增添變數。

他又表示，環球央行進一步推貨幣寬鬆政策的空間有限，面對民粹主義及單邊主義抬頭，全球化刮起逆風，料未來各國發展備受挑戰，但他認為，雖然其受全球經濟增長放緩影響，但新興市場尤其是東盟國家具有發展潛力。

記者：溫藹紅