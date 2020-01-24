伊朗反擊，以導彈攻擊美國伊拉克基地，恒指低開322點後，最多曾挫464點，恒指半日跌216點或0.76%，報28105點，成交金額566億元；國指跌97點或0.87%，報11101點。

美伊衝突升級，38隻藍籌下跌，瑞聲（2018）跌1.87%，收報63.1元，是跌幅最大的藍籌；友邦（1299）跌1.35%，收報84.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低38點。

10隻逆市上升，恒安（1044）升1.39%，收報54.8元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）升0.85%，收報29.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點。

地緣政治緊張，油價、金價上升，不過油股先升後回，中海油（0883）跌0.44%，收報13.58元；中石油（0857）跌0.48%，收報4.11元；中石化（0386）跌0.84%，收報4.74元。招金（1818）亦回吐0.2%，報.923元。

留易股個別發展，萬洲（0288）升0.49%，收報8.21元；申洲國際（2313）跌1.05%，收報112.6元；創科實業（0669）跌1.56%，收報62.9元；瑞聲（2018）跌1.87%，收報63.1元；舜宇（2382）無升跌，收報131.5元。

地緣政治緊張，波及運輸業，新加坡航空在伊朗襲擊美國空軍基地後決定更改航班航線，而美國對航經中東水路的船舶發出警告，稱伊朗可能採取行動。航空股、航運股下跌。國航（0753）跌3.1%，報7.49元、南航（1055）跌1.9%，報5.03元、東航（0670）跌1.7%，報4.03元。中遠海控（1919）跌2.7%、中國外運（0598）跌1.9%。

中信（0267）掛牌出售麥當勞中、港務部分持股，中信半日跌1.5%，報9.8元。

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