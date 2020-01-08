就中信掛牌出售部份麥當勞中國、香港業務持股，中信股份（0267）回應本報查詢，稱自2017年以來，中信股份利用獨特的平台和豐富的資源等優勢與其合作夥伴及麥當勞一起積極推動麥當勞在中國內地和香港的業務發展，特別是在新店選址、尋找外賣服務合作夥伴以及提升數字化零售體驗等方面提供了幫助。期間，麥當勞中國內地和香港的新餐廳數量超過1,000家，總體收入和盈利也均有顯著的增長。

中信股份又稱，是次交易純屬商業决定。未來中信及其合作夥伴將繼續致力並受益於麥當勞中國的發展。

據北京產權交易所產權轉讓資料披露，中國中信集團掛牌，以21.7億元(人民幣，下同)出售持有麥當勞中國大陸和香港業務控制權益的Fast Food Holdings Limited 42.31%股權，而該公司由中信股份及中信資本分別間接持有約61.54%和38.46%。

《中國證券報》網站則報道，就中信股份擬出售麥當勞中國公司部分股權及債權一事，另一主要股東中信資本表示會積極參與此次股份競標。

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