據北京產權交易所產權轉讓資料披露，中國中信集團掛牌，以21.7億元(人民幣，下同)出售持有麥當勞中國大陸和香港業務控制權益的Fast Food Holdings Limited 42.31%股權，而該公司由中信（0267）及中信資本分別間接持有約61.54%和38.46%。今次轉讓部分相當於麥當勞中港業務控制權益22%。

【減持金拱門】中信股份：純屬商業决定

據披露資料顯示，Fast Food Holdings Limited 2019年11月30日營業收入243.8億元，純利8.5億元；而2018年度則分別為247.8億元及11.5億元。

2017年1月，中信公布與中信資本、凱雷，通過合資公司Grand FoodsInvestment Holdings Limited，收購麥當勞中國大陸和香港業務之控制權益，作價161.4億港元。而中信與中信資本資的Fast Food Holdings Limited持有Grand FoodsInvestment 52%，而凱雷、麥當勞公司的附屬公司Golden Arches Investments Ltd，則分別28%及20%。

另外，根據交易條件顯示，如成功轉讓，將會把股東借款15.26億元，支付至中信，即中信收回資金近37億元。如果單以股權計，Grand FoodsInvestment的市值為98.6億元(約110億港元)低於當時的買入價。

其他報道：

【港股開市】恒指低開322點 三桶油逆市上升

【A股開市】美伊衝突升級 A股隨外圍低開

【開市焦點】美軍基地遭襲擊 恒指期貨低水逾350點 留意油金股

【歐美戰報】美伊局勢再度引發市場憂慮 美股跌138點

【美期急挫】伊朗導彈攻擊美軍駐伊拉克基地 資金急避險