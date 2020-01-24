伊朗導彈攻擊美軍駐伊拉克基地，環球資金避險，恒指今早低開322點或1.14%，報27999點，成交金額27億元；國指今早低開125點或1.12%，報11073點。

美伊局勢緊張，油股向上，中海油（0883）升2.64%，報14元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點；中石化（0386）升0.63%，報4.81元；中石油（0857）升1.94%，報4.21元。金價向上推高金股，山東黃金（1787）開市報20.5元，升3.9%；招金（1818）開市報9.61元，升3.89%

恒指成份股只有4隻上升，除3隻油股之外，第4隻是恒隆地產（0101）升0.33%，報18.14元。跌幅最大的藍籌是石藥（1093）跌3.22%，報17.42元；而友邦（1299）跌1.41%，報84.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低40點。

貿易股全挫，萬洲（0288）跌1.71%，報8.03元；申洲國際（2313）跌2.81%，報110.6元；創科實業（0669）跌2.9%，報62.05元；瑞聲（2018）跌2.49%，報62.7元；舜宇（2382）跌2.28%，報128.5元。

航空股下跌，南方航空（1055）跌3.3%、中國國航（0753）跌3%。

港交所股權披露最新資料顯示，國美（0493）非執董、大股東黃光裕胞妹黃秀虹於上星期四（2日）突然於場外沽售所持全部1.65億股股份，佔總股本0.76%，每股平均作價為0.74元，相當於涉資約1.2億元，但申報顯示這筆交易不涉及現金，而是「以現金以外資產」完成。目前並未知與黃秀虹交易的是誰，亦未知曉是以甚麼資產去進行交易。開市報0.72元，無升跌。

深圳A股吉林電力股份（000875）公佈，與長江基建（1038）簽署意向書，成立合營公司，合作投資建設及營運吉林省通化縣河口綜合智慧能源一期項目，項目將分兩期建設，總投資達25億元人民幣。第一期工程預計總投資約15億元人民幣。意向書有效期為3年。長建（1038）開市報54.5元，跌0.8%。

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