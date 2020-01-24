【開市焦點】美軍基地遭襲擊 恒指期貨低水逾350點 留意油金股
文章日期：2020年1月8日 08:50
伊朗導彈攻擊美軍駐伊拉克基地，引發市場資金避險，恒指期指低水逾350點。而在襲擊消息公布前，港股ADR跌37點或0.13%。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.41%，折合報387.17元；匯控（0005）跌0.44%，折合報59.64元；建行（0939）跌0.46%，折合報6.58元。
今日焦點股份可留意：
伊朗導彈攻擊美軍駐伊拉克基地，油金價格上升，留意油股、金股。
港交所股權披露最新資料顯示，國美（0493）非執董、大股東黃光裕胞妹黃秀虹於上星期四（2日）突然於場外沽售所持全部1.65億股股份，佔總股本0.76%，每股平均作價為0.74元，相當於涉資約1.2億元，但申報顯示這筆交易不涉及現金，而是「以現金以外資產」完成。目前並未知與黃秀虹交易的是誰，亦未知曉是以甚麼資產去進行交易。
深圳A股吉林電力股份（000875）公佈，與長江基建（1038）簽署意向書，成立合營公司，合作投資建設及營運吉林省通化縣河口綜合智慧能源一期項目，項目將分兩期建設，總投資達25億元人民幣。第一期工程預計總投資約15億元人民幣。意向書有效期為3年。