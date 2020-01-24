美伊局勢再度引發市場憂慮，伊朗稱正在對13種報復美國的備選方案進行情境評估，該國的報復行動將會成為美國的「歷史性噩夢」。美股道指低開64點後，最多跌138點。經濟數據方面，美國11月貿易逆差降至三年以來最低，對華商品逆差創六年新低。

默沙東跌2.6%，報89.2美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低16點，而波音升1.06%，報337.28元，貢獻道指24點。

道瓊斯工業平均指數收跌119點，跌幅0.42%，報28583點。標普500指數收跌9點，跌幅0.29%，報3237點。納斯達克綜合指數收跌2點，或0.04%，報9068點。

科技股方面，蘋果收市報298.39元，跌0.47%，谷歌母公司Alphabet收市報1395.11元，跌0.19%，亞馬遜收市報1906.86元，升0.2%，Facebook收市報213.06元，升0.21%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.25%，報417點。德國DAX指數收漲0.77%，報13226點；法國CAC 40指數跌0.03%，報6012點；英國富時100指數收跌0.02%，報7573點。

其他報道：

【美期急挫】伊朗導彈攻擊美軍駐伊拉克基地 資金急避險