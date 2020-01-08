伊朗國家電視台引述伊斯蘭革命衛隊的話稱，伊朗已於今天黎明展開「殉道者蘇萊曼尼」(Martyr Soleimani)行動，向伊拉克的Aynal-Asad基地發射了數枚導彈。而美國指，伊朗向伊拉克發射了超過12枚彈道導彈。美國副總統彭斯去年底曾訪問Aynal-Asad基地，總統特朗普2018年12月也到過那裡。資金避險。

半島電視台報道，周三凌晨，伊拉克庫爾德斯坦的首府埃爾比勒傳出強烈爆炸聲，報道未提供更多細節。

白宮在一份聲明中說，特朗普已獲悉有關美國在伊拉克設施遇襲的報道，並正在與他的國家安全團隊密切監測局勢。

美國國防部在一份聲明中說，伊朗於華盛頓時間周二下午約5時30分向伊拉克境內的美軍和聯軍發射了十幾枚彈道導彈，目標至少針對伊拉克的兩個基地。伊朗瞄準了Al-Assad和Irbil基地，並稱其正在評估「初步的戰損」。聲明又指，「在評估情勢和作出反應時，我們將採取一切必要措施，保護和捍衛該地區的美國人員，合作夥伴和盟友」。

半官方新聞機構Tasnim報導稱， 伊朗已經針對一處美軍伊拉克基地發動了「第二波」襲擊，報導沒有透露消息來源和基地地點。

美股三大指數期貨急挫，道期跌227點或0.79%，標普期貨跌0.88%、納期跌1%。紐約期油急升逾4%，金價升1.9%，升穿1600美元，為2013年以來首次。美國10年期國債現券殖利率開盤下跌6個基點。

日本股市擴大跌勢，日經指數下跌2.1%，東證指數下跌1.9%。

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