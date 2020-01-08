港股去年的熱炒股有回勇迹象，但要留意走勢有別，部分強勢股向上只是調整初步見底，要重拾升軌仍有待確認，因此別因為去年升勢凌厲便急於追入。

恒指昨高開126點後向上，早市最多升246點、高見28,473點回軟，收報28,322點，升95點或0.34%；國指升0.30%。大市成交864億元，高於60天平均一成，投資偏旺。大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率59比41，升逾3%佔上升股份一成；陽燭對陰燭為47比53，大市普遍上升，買盤動力較強但未取得優勢。

新秀麗中線明顯向好

整體大市表現一般，個別行業表現突出，特別是去年表現強勁的行業，經過調整後反彈，最明顯服飾、體育用品股。本報數據庫追蹤的30個行業，去年升近三成、大幅跑贏恒指的紡織及服飾，昨天升近3%；去年升兩三成的軟件服務、醫藥保健，昨天升逾1%，在行業升幅居前。波司登（3998）急升逾一成，初步重上20天線，但50天線、20天線及10天線呈高至排序向下，中線難言轉好；相反，新秀麗（1910）10天線、20天線及50天線呈高至排序向上，中線明顯向好。

平安好醫生阿里健康升勢有別

互聯網醫藥、醫療股阿里健康（0241）與平安好醫生（1833）雙雙向好，但兩者走勢有別，前者明顯是當頭起。花旗發表報告首次覆蓋研究阿里健康，以及將平安好醫生目標價大幅上調兩成半至75元。該行認為，中國的藥品銷售日益轉向網上銷售，阿里健康將為主要受益者；目前市場很大程度上受到不確定政策限制，加上在線藥品銷售滲透率仍低，預期未來在線藥品銷售將進一步加速。該行並首予阿里健康買入評級，目標價14元。

事實上，去年9月國家發改委牽頭21個部委聯合制定並發布促進健康產業的發展綱要，提到積極發展「互聯網+藥品流通」，加快醫藥電商發展。阿里健康作為「互聯網+醫藥健康」行業龍頭之一，無論運營天貓醫藥平台的電商平台業務，或自營業務都保持強勁增長；隨着新《藥品管理法》等政策的明確，將有利業務產品品類有更廣闊的開拓空間。

倘升破10元料加速向上

股價方面，阿里健康與平安好醫生去年上半年先升後回，表現相若；直到下半年，平安好醫生7月率先見底大升，阿里健康於8月才見底徐徐向上，雖然好醫生在高位回落，阿里健康依然落後。走勢上，阿里健康一旦升破10元關口，或有機會如好醫生去年10月升穿50元後加速向上；短線支持上移至約9.5元，並可設低收9元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]