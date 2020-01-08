恒指昨升95點，收報28,322點，成交額864億元。美股初步擺脫中東局勢憂慮，科技股表現尤為強勁，Alphabet（Google母公司）創新高，港股也是科技股主導，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）齊升，阿里健康（1833）更是大漲近12％。回調多時內需股回勇，當中體育用品股安踏（2020）及李寧（2331）分別升5.3％及6.3％，波司登（3998）升12.2％。但整體大市偏弱，在美股及A股齊強勢下反而衝高回落，是一個要小心的信號。

美伊局勢暫未有進一步消息，美股周一晚很快由跌轉升，從指數走勢看就連一場小風波也談不上。納指重回9000點之上，動力科技股紛升至高位，Alphabet、facebook、亞馬遜等均見動力轉強，同時高啤打的的軟件股也破頂，投資者表現相當進取，一般是利好後市。但要留意半導體股有些跟不上，台灣股市也在12,000點關口前受阻回落，本港的手機設備股半導體股同表現一般。

舜宇應彈不彈要小心

雖然舜宇光學（2382）昨升逾1％跑贏大市，但要留意股價從高位149元回落逾10％，以強勢股而言調整幅度已相當足夠。同時技術走勢也跌至保歷加通道底部，設局是很適合反彈的，結果卻是衝高回落。另外，由創出149元高位當日至今的13個交易日，有11支是陰燭，反映沽盤持續兼積極，若短期內仍無法扭轉弱勢，要提高警覺。

雖然今年是5G換機的元年，手機設備股未來兩年都應該是景氣的，但坦白說，是否真的如3G升級至4G般非換不可？韓國現時5G用戶達160萬，佔全球用戶數超過70％，但不少用家反映速度沒想像般快，也認為毋須更換貴價5G手機。

另一個針對企業高管的調查，絕大多數受訪者認為5G現時作用不大，要數年時間才會對業務有幫助，反映市場仍要很長一段時間探索5G的應用模式、場景。

5G換機效應 不宜過分憧憬

說回大市。美股強勢向上港股未能跟隨，價值型重磅股及板塊如匯控（0005）、內銀、內險、本地地產股、香港銀行股等都上升乏力。內房股由全面上升轉為個別發展，小型內房股炒風熾熱，感覺不是好現象。體育用品股沉寂多時後炒落後，但筆者相信未能擺脫上落市格局。現在策略更多是從圖表出發，有些在低位整固多時，開始出現反彈成勢、低位愈來愈高的股份較有投機價值。

本欄此前曾推介的新秀麗（1910），多次嘗試突破18元阻力無果，踏入2020年動力稍為轉強，昨日升5％，但走勢仍遜於筆者預期。

另一可留意的是IGG（0799）。2019年全球遊戲市場收入僅升3％至1201億美元，一來與中央打壓有關，全年也欠缺重大作品應市。因此，市場憧憬今年會出現復蘇，近期手遊股也強勢。最強的是半新股心動（2400），中手游（0302上市初期「放煙花」後，近日在2.5元至3元徘徊，是有條件炒上的。相對落後是IGG，事關去年純利倒退，未來能否止跌回升屬未知數。但股價在低位徘徊多時，在貼近阻力位6.25元橫行多時。只要一異動破位，往往會有大量買盤跟進。退一步看，若什麼也沒有發生，相信大跌風險也有限，有投機價值。

[張兆聰 還看今朝]