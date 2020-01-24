4隻新股今日截孖展，包括影視股新石文化（1740）、餐飲股九毛九（9922）、新加坡清潔商Hygieia（1650）及內地廢物處理商北控城市（3718）。本報統計6間本地券商數據，今晚6時許，孖展迎來最後一輪衝刺，其中Hygieia及新石文化借出孖展均錄得急升。

統計顯示，截止今晚7時，新石文化錄得138億元孖展額，該股公開發售集資額1850萬元，相當於孖展超購744倍，成為今期最熱孖展「超購王」。旗下有「太二」酸菜魚品牌的九毛九則錄得433.2億元孖展，屬同期新股借出孖展額最高，相當於孖展超購196倍。

「仙股」Hygieia同樣獲投資者青睞，截至今晚，錄得2.5億元孖展，僅計孖展超購16倍。北控城市則受投資者冷待，僅輕微超購0.6倍。其他未截孖展新股方面，以艾德韋宣（9919）較矚目，該股明日截孖展，現時暫錄22.4億元孖展額，超購47倍。

明日掛牌上市的新加坡建築股光榮控股（9998）出師不利，該股最終下限定價0.65元，據耀才暗盤資料，光榮控股雖盤中一度飈兩成至0.77元，但未幾便回落。收盤報0.62元，跌4.6%。每手5000股，每手帳面蝕150元。

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