中電控股（0002）旗下中華電力，因應香港社會和經濟正面臨嚴峻挑戰，營商環境愈見困難，對餐飲業的影響尤甚， 民生消費也受影響，撥款2000萬元，推 出餐飲券計劃「齊飲齊食齊加油」，支援弱勢社群，並協助中小企餐飲行業紓緩經營壓力。

「齊飲齊食齊加油」計劃於1月至4月舉行，中電將與四大餐飲業商會合作，邀請在其供電範圍內的食肆參與計劃，並透過社福機構向10萬個有需要家庭，包括長者、低收入家庭和劏房戶，每戶派發總值200元（共4張面值50元）的餐飲券，於參與計劃的食肆用膳，藉此資助他們外出消費，刺激本地餐飲消費，提升經濟活動。

中電總裁蔣東強表示，在過去一年，香港的社會和經濟飽受考驗，各行各業以至基層市民均受到 影響，他希望透過『齊飲齊食齊加油』計劃，以及一系列的紓困措施，支援社 會各階層，讓香港早日重拾經濟動力。 該公司更於今日舉辦「齊飲齊食齊加油」計劃飲茶活動，與50位居於深水埗的受惠人士一起飲早茶。

其中一間參與計劃的食肆，君逸軒海鮮酒家董事黃錦恩表示，近半年市道轉差，市民減少外出消費用膳，不少婚宴及商業活動也改期或取消，他們的生意也受影響。中電的餐飲券計劃，鼓勵市民外出用膳，帶動人流消費，對中小企食肆很有幫助。」

「齊飲齊食齊加油」計劃現時已有超過500間食肆參加，包括酒樓、茶餐廳、 粥麵店、小食店等等，分布九龍、新界和離島。計劃亦已邀得27間社福機構旗下300多個服務單位，轉介有需要家庭，及派發餐飲消費券。

除了「齊飲齊食齊加油」計劃外，中電今年動用超過2億元，推出多項紓困措施，包括向所有中小企客戶提供半年電費補貼、讓餐飲及零售業中小企客戶申請延繳最多兩期電費；為長者、低收入家庭、殘疾人士及劏房戶提供電費資助；為劏房單位重鋪電線以安裝獨立電錶、捐贈節能電 器予過渡性房屋，以及資助職專院校貧困學生進修等。

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