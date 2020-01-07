台灣大選在即，韓國瑜主打經濟牌，暗裏親中，台灣總統蔡英文則以民主價值行先，經濟便成其弱點，尤其任內要積極擺脫中共控制。不過，今屆政府在經濟方面卻未必做得差，今次先說旅遊成績。

蔡英文政府2016年就任，並寄望新南向政策可招徠更多東南亞旅客，減少倚賴中國大陸，免得時時被人捉痛腳。最近台灣交通部觀光局便公布2019年來台旅客部分數據，若與2016年相比，可見蔡英文在旅遊方面做得很不錯。

2016年台灣旅遊業界早已怨聲載道，怪責民進黨導致兩岸關係轉淡，生意慘淡，而去年大陸旅客確實由418萬人次三年內急瀉35%至271萬人次。不過，蔡英文任內調整旅客比例可謂成功，2019年整體來台旅客達1184萬人次，抵銷大陸旅客跌幅之餘，人次更較2016年升約13%，按年升7%。

其中最重要的，莫過於削弱對大陸的倚賴，2016年底大陸旅客佔整體40%，到了2019年底，則跌至23%，至於日本、新南向國家、歐美港澳三個名目的旅客，則各佔整體約20%，均與大陸分庭抗禮。附帶一提，2019年1至11月香港的大陸旅客比例，則仍高企約78%，倘若中央政府作政治報復，或國內經濟出事，對香港的影響不說自明。

雖然蔡英文當初目標是東南亞旅客，但去年升幅不算出色，新南向18國人次按年增幅僅約6%，低於整體非陸客的按年增幅9%，增幅主要由日本、韓國旅客拉高，兩國旅客人次按年升一至兩成。也許是前殖民地情意結，台灣對日本總是特別用心，去年12月來台日客衝破200萬人次之際，政府亦上載另一段為日本人度身訂造的宣傳片，乘勢追擊。難怪來自日本旅行業協會的數據亦顯示，新年假期台灣連續五年穩坐日本人出國旅遊首選之地。吸引旅客的，往往來自這些細節，更遑論香港大抽獎出現大故障。

旅遊只是一環。香港過往為賺快錢而過份靠攏大陸，到中共政府風向一轉，便隨時危及本來的制度，今日香港市民如此恐懼，多少亦是感受到香港對大陸的倚賴已泥足深陷。與其到病發時才如夢初醒，倒不如及早自尋生路。不要將雞蛋放在同一籃內，這不是出於政治，純屬經濟學的常識。儘管熱愛中華大一統，也要與大陸保持距離。「您愛這個國家，可這個國家愛您嗎？」是去年逝世的作家白樺的名句。

其他觀點