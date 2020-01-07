工銀亞洲金融市場部總經理詹偉基今日出席信保局舉辦有關香港出口展望的論壇時表示，今年最令人關注會影響環球經濟的大事，包括中美貿易摩擦、中東局勢、英國脫歐、美國及台灣大選，以及香港局勢。

在貿易摩擦方面，詹偉基透露，有客戶表示2019年少了三成訂單，他認為環球供應鏈會進入改變，中國「世界工廠」地位於未來5年會逐漸淡化，而其他地區將冒起，因為中美貿易摩擦是一場長期的戰爭。詹偉基又指出，雖然兩國將於下周三（15日）簽署首階段貿易協議，但接下來第二階段談判將會更艱難，因為屆時勢必觸碰到雙方都難作讓步的底線，他估計今年能達成第二階段協議的機會將低於50%，而且過程中若兩國關係再惡化，美國隨時會再提升關稅作脅。

詹偉基預計，人民幣今年有機會小幅升值至6.88，但他提醒港商，雖然人民幣沒有大幅貶值的可能，惟波動極大，上下波幅隨時可高達10%，他進一步預計，今年上半年人民幣會表現較平穩，但下半年會呈波動，如果中美談判有其他情況發生，甚至有機會再次跌破7算，因此建議港商在匯率方面應進行風險管理。

詹偉基亦預計2020年內地經濟增長將有5.9%，而2019年則有6.1%。