根據中國人民銀行公布最新數據顯示，截至2019年12月尾，內地的外匯儲備規模為31079億美元，較11月上升123億美元，升幅為0.4%；較去年初上升352億美元，升幅達1.1%。國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英表示，匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用影響下，外匯儲備規模小幅上升，外匯市場供求延續基本平衡格局。

王春英又指，去年全年面對風險挑戰明顯上升的複雜局面，內地主要宏觀經濟指標保持在合理區間，經濟增長保持韌性，增長動力持續轉換。在此基礎上，內地外匯市場運行保持總體穩定，國際收支呈現基本平衡格局，外匯儲備規模穩中有升。展望全球政治經濟不確定因素依然較多，國際金融市場波動性可能加大。

她進一步指，內地經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，並將堅持以供給側結構性改革為主線，以改革開放為動力，推動高質量發展，保持經濟運行在合理區間，這將為外匯儲備規模總體穩定提供支撐。

其他報道：

【股市展望】信安：料本港經濟今年先高後低 睇淡港股

【不實報道】恒大方面指財聯社報道不實

【加強管理】Facebook將刪除AI深度偽造視頻

【人幣升值】中美簽協議前 人民幣升穿6.95

【有利息收】傳人行將對第三方支付行業備付金付息

【專欄：科技觀潮】5G晶片市場 群雄虎視

【A股收市】滬指突破3100點 終止兩連跌

【有片：金匯測市王】紐約期油超買後健康調整 後市仍可睇高一線

【衍生市場】法興：阿里牛熊證有機首季發行 未見新發行人加入市場

【市場展望】駿隆：去年強積金人均賺2.4萬 料明年平均回報4.5%