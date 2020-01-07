匯豐環球投資管理推出美國聚焦入息基金，匯豐環球投資管理環球首席策略師 Joseph Little表示 ，該基金有36%投資於美國股票，38%投資於美國高息債券，其餘分布於成熟市場（美國股票除外）及波幅較低的美國投資級別債券。

投資地區方面，該基金主力投資堃於美國市場，模擬投資組合顯示有87.1%投資於美國市場，其餘分別為英國、法國、德國等。投資板塊分布於資訊科技、金融、健康護理及工業等。

Joseph Little續指，2019年環球市場存在不同的風險，儘管如此，去年美股市場仍有超過兩成回報。新興市場股票、環球股票、環球高息企業債券亦錄得正數回報。今年環球市場同樣面對多項風險，但他相信在美國聯儲局的寬鬆政策及私人消費開支強勁因素支持下，當地GDP仍會有大幅增長；美企業盈利前景佳亦有利股票市場。現時多國貨幣流通性強，包括美國 歐洲、日本及英國等，亦有助企業盈利前景。

該基金首次公開認購期由即日起至本月21日，並於本月21日推出市面。最低投資額為10,000港元，認購費為總額的3%，管理費為每年1.25%。

記者：黃清瑤