信安資金管理今發布2020年的投資展望，公司亞洲區高級投資策略師陳曉蓉表示，本港社會事件已持續半年多，對經濟環境造成甚大影響，認為短期內未必能扭轉情況，預計相較去年第三季，第四季本港經濟GDP跌幅將擴大，或將超過3%。

她又指出，由於去年首兩季的基數較高，因此今年上半年將繼續錄得跌幅，加上失業率有機會升至3.4%水平，估計今年全年將出現先低後高，經濟表現與去年相若。

港股方面，她表示，經濟因素已反映在本地股的盈利上，去年本地股表現明顯落後，該公司自去年第四季起已降低港股比重，並沽出本地地產股。她又指，由於內地放寬政策例如取消落戶限制等，將有利於房地產，故已增持較高息的內房股，同時看好美股。

環球市場方面，她形容今年將是「貨幣政策收成期」，去年環球金融狀況變得明顯寬鬆，目前更處於有紀錄以來最寬鬆水平，亦成功對沖某部分經濟下行風險，料數個月後經濟將出現輕微反彈。

她又認為，基於美國經濟相對穩健，預期今年聯儲局減息機會甚微，指去年美國減息3次屬保險性減息以維持經濟，但最近市場對經濟衰退的憂慮已有所降溫，加上外圍政治因素已經有所緩和，予日後面對經濟衰退時有更多政策空間。

至於該公司基金轉換方面，她指出，據最新數據顯示，目前最多客戶選擇股票（34%）及混合資產投資（31%），選擇固定收益及保守基金則分別有15%及11%，去年整體數字沒有太大變化。但她指出，投放於保守基金的資金越漸減少，同時有投資者從大中華區及亞洲股票基金轉換成美股，反映市場避開本港及亞洲股市。

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