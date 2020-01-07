美伊局勢暫時未有升級，市場轉為憧憬中美下周簽署首階段貿易協議，A股升、人民幣亦升值，港股亦在高開126點後升最多246點，全日收市升95點或0.34%，報28322點，成交金額864億元，較上日減少5.66%，是去年12月31日484.34億元成交後最少；國指升33點或0.3%，報11198點。

科技股跟隨美股向上，騰訊（0700）升2.17%，收報385.6元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻65點；阿里巴巴（9988）升0.75%，報212.6元；日前憧憬染藍的美團點評（3690）先跌後回升，更曾創新高12.4元，收市升0.82%，報110.4元。

美伊局勢降溫，中石油（0857）跌1.67%，收報4.13元，是跌幅最大的藍籌；中海油（0883）跌0.58%，收報13.64元；中石化（0386）跌0.42%，收報4.78元。招金（1818）亦回吐1.8%，但跌幅已大為收窄，最多曾跌4.1%。

大市高位整固，上升下跌藍籌數目接近，上升為26隻而下跌為22隻，重磅股亦個別發展，建行（0939）跌0.6%，收報6.61元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。中移動（0941）跌0.7%，收報63.8元，拖低大市8點；匯控（0005）跌0.17%，收報59.9元，拖低大市4點。重磅的騰訊則貢獻恒指65點；友邦（1299）升1.19%，收報85.3元，貢獻恒指33點。

Bernstein稱1月初澳門博彩業勢頭改善，1月1日-5日期間的博彩毛收入(GGR)平均單日同比成長2%，環比成長11%，達到88.2億澳門元。濠賭股向上，金沙中國（1928）升0.7%，收報43.3元；銀娛（0027）升1.81%，收報59.2元。

傳中國恒大（3333）所有在建項目停工，午後由升轉跌最多5%，低見20.65元，但據了解，恒大方面指財聯社報道不實，目前報道已經刪除。恒大收市報21.25元，跌2.2%。

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