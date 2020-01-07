駿隆集團今發布強積金市場展望，集團常務董事陳銳隆表示，去年強積金表現分別受惠於美聯儲減息，及歐美股市表現突出，料今年低息環境持續，而環球央行將繼續量化寬鬆，資產價格將維持上升，預計今年強積金基金平均回報的基本預測為4.5%左右。

據該集團最新數據顯示，去年強積金人均賺2.4萬元，99%成分基金均錄得正回報及平均高於4%，而同期表現最佳的基金主要為大中華股票基金，而該公司「強積金股票基金指數」表現較佳，平均回報錄得16.93%。

不過，陳指出，受中東地緣政局不穩、中美貿易第二階段談判、英國脫歐議程緊迫等不明朗因素影響，料今年股市將較波動，但相信整體表現向好，建議風險承受力強的投資者可調高強積金基金的股票比例，可分散投資在中歐美股票市場。

至於基金管理收費水平方面，駿隆集團執行董事王鈺龍表示，去年高收費基金（收費開支比率高於1.51%）的平均投資回報為14.1%，跑贏低收費基金（收費開支比率低於1.3%）的7.9%。

他解釋，由於去年股票表現勝於債券，而高收費基金的股票比例相對較重，因此回報更為可觀，同時預計今年收費開支比率將小幅下跌。對於未來收費水平，他認為，近年大型強積金受託公司如宏利、友邦（1299）等已下調部分基金管理費，估計將整體市場或將待至「積金易」平台推出後，續決定是否繼續減價。

記者：溫藹紅

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