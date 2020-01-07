恒指高開126點後向上，早市最多升246點，高見28,473點回順，半日收報28,367點，升140點或0.50%；國指升0.58%。大市半日成交476億元，保持平穩偏旺水平。

指數表現雖然一般，但資金在不同行業輪動，個股表現強勁，尤其去年表現強勁並由高位回調一段時間的股份，包括服裝、體育用品、醫藥、食品、餐飲股，如波司登（3998）、安踏（2020）、海底撈（6862）、石藥（1093）升3%至一成不等。近強勢股內房、建材、礦石、濠賭向好。不過，5G概念、金礦、工程機械等有回吐。

阿里健康（0241）獲大行唱好，今早逆市升逾半成。花旗預期今年中國將公布在線銷售處方藥的監管細則，有助加快在線藥品在市場銷售滲透率，阿里健康可以受惠。該行並首予阿里健康買入評級，目標價14元。

事實上，去年9月國家發改委牽頭21個部委聯合制定並發佈促進健康產業的發展綱要，提到積極發展「互聯網+藥品流通」，加快醫藥電商發展。阿里健康作為「互聯網+醫藥健康」行業龍頭之一，無論運營天貓醫藥平台的電商平台業務，或自營業務都保持強勁增長。隨著新《藥品管理法》等政策的明確，將有利業務產品品類有更廣闊的開拓空間。

股價方面，阿里健康去年11月升至9元水平後走勢反覆，升勢放緩，但保持尋頂格局，除非升勢再度提速，否則可待回落至9元附近吸納，並以低收8.7元止蝕。

劉思明

明報資深評論員