市場對美伊衝突的憂慮暫時放緩，港股今早隨美股高開126點，半日最低曾升37點，最多升246點，半日收市升140點或0.5%，報28367點，成交金額475億元；國指升65點或0.58%，報11230點。

昨日急挫的石藥（1093）今早回升，半日升2.6%，收報18.12元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）亦反彈1.9%，收報10.7元。

隨著對美伊衝突的憂慮暫時放緩，油股回吐，中石油（0857）跌1.19%，收報4.15元，是跌幅最大的藍籌；中海油（0883）跌1.02%，收報13.58元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點；中石化（0386）亦跌0.21%，收報4.79元。招金（1818）亦跌2.7%。

科技股領軍，騰訊（0700）升1.96%，收報384.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻59點；阿里巴巴（9988）升0.9%，報213元；日前憧憬染藍的美團點評（3690）則回吐0.27%，報109.2元。

摩通唱好蘋果，蘋果零件供應商個別發展，瑞聲（2018）曾升1.9%，半日無升跌，收報64.4元；比亞迪電子（0285）跌1.7%。其他手機設備股方面，信利國際（0732）去年綜合營業淨額按年增加約13.8%，半日急升8.4%，報1.28元；丘鈦科技（1478）上月攝像頭模組銷售數量按年增加18.7%，半日收報12.38元，升1.8%；舜宇（2382）升1.38%，收報131.8元。

Bernstein稱1月初澳門博彩業勢頭改善，1月1日-5日期間的博彩毛收入(GGR)平均單日同比成長2%，環比成長11%，達到88.2億澳門元；預計中場業務錄得低至中端的個位數同比增幅，而貴賓業務則錄得15%以上至20區間低端的降幅。濠賭股向上，金沙中國（1928）升0.47%，收報43.2元；銀娛（0027）升2.58%，收報59.65元。

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