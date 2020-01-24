科技股推高美股，港股今早高開126點或0.45%，報28352點，成交金額33億元；國指今早高開29點或0.27%，報11195點。

蘋果獲摩通唱好，蘋果供應商瑞聲（2018）升1.48%，報65.35元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌1.17%，報13.56元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升0.9%，報380.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻27點；中海油（0883）跌1.17%，報13.56元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。

東亞銀行（0023）出售PRASAC Microfinance Institution Limited(柬埔寨一家接受存款微型金融公司)已註冊股本之 21%，未披露作價。開市報17.8元，升0.6%。

吉利（0175）12月銷量按年升39%，全年目標輕微超標0.1%，並將明年目標目標定為1,410,000部，較2019年實現之總銷量增長約4%。吉利升0.91%，報15.58元。

碧桂園（2007）公布，12月合同銷售金額約123.6億元人民幣，較2018年12月按年增加1.88%。碧桂園升0.32%，報12.36元。

耀才證券（1428）公布，2019/20年度首九個月（2019年4至12月），集團錄得稅後純利約3.17億元。開市報1.42元，升0.7%。

信利國際（0732）公布2019年12月未經審核營業數據，上月綜合營業淨額約為21.97億元，按年增加約17.7%，去年綜合營業淨額約為224.80億元，按年增加約13.8%。開市報1.2元，升1.69%。

丘鈦科技（1478）公布2019年12月主營產品銷售數量。上月攝像頭模組銷售數量按年增加18.7%至3768.1萬件。開市報12.38元，升1.8%。

信義光能（0968）股東擬出售4.3%的公司股份，傳價格範圍定在每股5.10港元至5.25港元，較周一收盤價折價8.93% 至6.25%，今早有多手交叉盤交易，作價5.125元，3.5億股。信義光能開市報5.26元，跌6%。

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