美股反彈，港股ADR升20點或0.07%，收報28246點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.44%，折合報379.04元；匯控（0005）升0.08%，折合報60.05元；建行（0939）升0.04%，折合報6.65元。

今日焦點股份可留意：

東亞銀行（0023）出售PRASAC Microfinance Institution Limited(柬埔寨一家接受存款微型金融公司)已註冊股本之 21%，未披露作價。

吉利（0175）12月銷量按年升39%，全年目標輕微超標0.1%，並將明年目標目標定為1,410,000部，較2019年實現之總銷量增長約4%。

碧桂園（2007）公布，12月合同銷售金額約123.6億元人民幣，較2018年12月按年增加1.88%。

耀才證券（1428）公布，2019/20年度首九個月（2019年4至12月），集團錄得稅後純利約3.17億元。

信利國際（0732）公布2019年12月未經審核營業數據，上月綜合營業淨額約為21.97億元，按年增加約17.7%，去年綜合營業淨額約為224.80億元，按年增加約13.8%。

丘鈦科技（1478）公布2019年12月主營產品銷售數量。上月攝像頭模組銷售數量按年增加18.7%至3768.1萬件。

摩根大通唱好蘋果股價，認為蘋果的服務業務對利潤貢獻較大，而且預計將在今年晚些時候推出5G iPhone，予「增持」評級，目標價296美元。留意蘋果相關股。

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